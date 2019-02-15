

الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني زيارة للمرضى المنومين بمدينة الملك فهد الطبية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك ضمن أنشطة الدعم النفسي لمرضى السرطان من الأطفال، بهدف تعزيز التواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع.

وقدّمت الهيئة خلال الزيارة باسم منسوبيها ومنسوباتها الهدايا للأطفال المرضى المنومين والمراجعين مما كان له بالغ الأثر في نفسيات الأطفال، وإدخال الفرحة والبهجة على نفوسهم ونفوس ذويهم.

وتأتي هذه الزيارة من منطلق إيمان الهيئة بأهمية تعزيز دورها الاجتماعي من خلال المشاركة المجتمعية، الهادفة إلى التواصل الإنساني وتعزيز جوانب خدمة المجتمع، والتخفيف على المرضى ودعمهم وزرع وتجديد الأمل وتثقيفهم، وبث روح التفاؤل .

// انتهى //

13:38ت م

0040



الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنظمت الهيئة العامة للطيران المدني زيارة للمرضى المنومين بمدينة الملك فهد الطبية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك ضمن أنشطة الدعم النفسي لمرضى السرطان من الأطفال، بهدف تعزيز التواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع.وقدّمت الهيئة خلال الزيارة باسم منسوبيها ومنسوباتها الهدايا للأطفال المرضى المنومين والمراجعين مما كان له بالغ الأثر في نفسيات الأطفال، وإدخال الفرحة والبهجة على نفوسهم ونفوس ذويهم.وتأتي هذه الزيارة من منطلق إيمان الهيئة بأهمية تعزيز دورها الاجتماعي من خلال المشاركة المجتمعية، الهادفة إلى التواصل الإنساني وتعزيز جوانب خدمة المجتمع، والتخفيف على المرضى ودعمهم وزرع وتجديد الأمل وتثقيفهم، وبث روح التفاؤل .// انتهى //13:38ت م0040

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / في إطار المشاركة الاجتماعية .. منسوبو الطيران المدني يتفاعلون مع اليوم العالمي للسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.