السعودية اليوم / طلاب الطائف المتطوعون يشاركون في خدمة المعتمرين القادمين عبر المطار



الطائف 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عبر فرق طلابية تطوعية في فعالية " مبادرون " المعنية بخدمة المعتمرين بمطار الطائف الدولي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار" كيف نكون قدوة " .

واستهلت الفرق التطوعية من الجنسين نشاطها باستقبال 180 ضيفاً قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووزعت عليهم الهدايا والورود والحقائب الصحية الشخصية ،فيما قدمت المساعدة لكبار السن.

وتأتي فعالية " مبادرون "، ضمن مبادرات تعليم الطائف في ملتقى مكة الثقافي في دورته الثالثة .

// انتهى //

13:33ت م

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الطائف 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عبر فرق طلابية تطوعية في فعالية " مبادرون " المعنية بخدمة المعتمرين بمطار الطائف الدولي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار" كيف نكون قدوة " .واستهلت الفرق التطوعية من الجنسين نشاطها باستقبال 180 ضيفاً قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووزعت عليهم الهدايا والورود والحقائب الصحية الشخصية ،فيما قدمت المساعدة لكبار السن.وتأتي فعالية " مبادرون "، ضمن مبادرات تعليم الطائف في ملتقى مكة الثقافي في دورته الثالثة .// انتهى //13:33ت م0039

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