السعودية اليوم / استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية



القاهرة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة رضا الغندور، في بيان اليوم، أن قرار غلق البوغازين جاء حرصًا على ضمان سلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

//انتهى//

13:29ت م

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القاهرة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسقررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح.وأوضح المتحدث باسم الهيئة رضا الغندور، في بيان اليوم، أن قرار غلق البوغازين جاء حرصًا على ضمان سلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.//انتهى//13:29ت م0038

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