السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الظهور الأول لمدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال خلال إشرافه على مهرجان انتخابي نظمه اتحاد العمال الجزائريين ومنظمة رجال الأعمال، تأييدا للرئيس بوتفليقة.

كما تناقلت قرار الرئيس بوتفليقة، أمس، تعيين وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة في منصب وزيرا للدولة ومستشارا دبلوماسيا له.

وسلطت الضوء على إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أمس أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تمهيدًا لعرضها على المصادقة من طرف النواب في أجل أقصاه ستين يومًا.

وأخبرت عن استياء روسيا من التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الأصول المالية الفنزويلية، مشيرة إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفتها بـ"أكبر جريمة سطو في القرن".

وفي متفرقات أخرى، أشارت إلى تحذير تقرير أممي أن المجاعة تتزايد في أفريقيا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والظروف المناخية غير المواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

// انتهى //

13:26ت م

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الجزائر 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الظهور الأول لمدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال خلال إشرافه على مهرجان انتخابي نظمه اتحاد العمال الجزائريين ومنظمة رجال الأعمال، تأييدا للرئيس بوتفليقة.كما تناقلت قرار الرئيس بوتفليقة، أمس، تعيين وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة في منصب وزيرا للدولة ومستشارا دبلوماسيا له.وسلطت الضوء على إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أمس أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تمهيدًا لعرضها على المصادقة من طرف النواب في أجل أقصاه ستين يومًا.وأخبرت عن استياء روسيا من التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الأصول المالية الفنزويلية، مشيرة إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفتها بـ"أكبر جريمة سطو في القرن".وفي متفرقات أخرى، أشارت إلى تحذير تقرير أممي أن المجاعة تتزايد في أفريقيا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والظروف المناخية غير المواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.// انتهى //13:26ت م0037

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