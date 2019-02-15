السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ توقيع تونس وفرنسا خمس اتفاقيات تعاون تشمل تحويل الدين إلى مشاريع تنموية و النقل الدولي البري وتمويلات صحية وذلك خلال الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى العاصمة الفرنسية باريس حالياً.

وتناولت دولياً تطورات الأوضاع في ليبيا مشيرة إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن غارة جوية على موقع لتنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري في جنوب غرب البلاد.

وتناقلت إعلان الرئاسة الجزائرية في بيان لها عن تعيين وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة وزيرًا للدولة مستشارًا دبلوماسيا للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وأخبرت عن موافقة مجلس النواب المصري بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس خلال 60 يومًا.

وأشارت إلى إصابة العشرات من الطلاب الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

// انتهى //

13:26ت م

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تونس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ توقيع تونس وفرنسا خمس اتفاقيات تعاون تشمل تحويل الدين إلى مشاريع تنموية و النقل الدولي البري وتمويلات صحية وذلك خلال الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى العاصمة الفرنسية باريس حالياً.وتناولت دولياً تطورات الأوضاع في ليبيا مشيرة إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن غارة جوية على موقع لتنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري في جنوب غرب البلاد.وتناقلت إعلان الرئاسة الجزائرية في بيان لها عن تعيين وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة وزيرًا للدولة مستشارًا دبلوماسيا للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.وأخبرت عن موافقة مجلس النواب المصري بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس خلال 60 يومًا.وأشارت إلى إصابة العشرات من الطلاب الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.// انتهى //13:26ت م0036

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