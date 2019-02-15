السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة



جدة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مكة المكرمة ،و جدة، والكامل والجموم والاجزاء المجاورة ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

// انتهى //

13:05ت م

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جدة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مكة المكرمة ،و جدة، والكامل والجموم والاجزاء المجاورة ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //13:05ت م0034

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