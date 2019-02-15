السعودية | مشروع البحر الأحمر يوفر 8 آلاف غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية.. وأولوية التوظيف للسعوديين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 مساءً, 15 فبراير 2019 م

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كشف جون باجانو؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، عن توفير مشروع البحر الأحمر عند اكتماله ثمانية آلاف غرفة فندقية في 48 فندقا تقام على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، فضلا عن 1300 وحدة سكنية.

وأوضح وفقا لـ “الاقتصادية” ، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022 وستضم 14 فندقا على خمس جزر وموقعين داخليين ستقدم 3102 غرفة، على أن يكون الانتهاء من المشروع بحلول 2030.

ولفت إلى أن الجزر الخمس تتمثل في الشيبارة والشريرة وكليهما جزر أكبر بمساحة مجتمعة تبلغ نحو ستة كيلو مترات مربعة، أما الجزر الثلاث فهي أصغر بكثير بمساحة مشتركة تزيد قليلا على كيلومتر مربع واحد.

وأكد أن “البصمة التنموية الفعلية ستكون خفيفة للغاية لضمان أن يكون لدينا تأثير ضئيل في البيئة، بما يتماشى مع التزامنا بوضع معيار عالمي جديد في التنمية المستدامة”.

وعن مستهدفات المشروع، قال “نحن نعمل على تطوير وجهة سياحية فاخرة توفر تنوعا لا مثيل له في تجارب السفر الفريدة لجذب المسافرين الفاخرين المميزين”، لافتا إلى أن أكبر أسواق السياحة الفاخرة الخارجية هي أوروبا الغربية، والاقتصادات النامية في الصين والهند وبالطبع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، لتجربة جمال ساحل السعودية وحسن الضيافة الدافئة لشعبها.

وأضاف، أن الموقع الجغرافي لمشروع البحر الأحمر يتيح سهولة الوصول إلى الزوار من جميع أنحاء العالم، كما يعزز المطار الذي يعد جزءا من المرحلة الأولى من المشروع، من إمكانية الوصول إلى هذا الموقع لضمان سهولة الوصول إلى الزوار، وسيتم تشييده خصيصا لخدمة الوجهة وتحديد موقعه على مسافة ملائمة من الأصول التي نقوم ببنائها.

وحول نوع فرص العمل التي سيقدمها المشروع، ذكر أن مشروع البحر الأحمر يوفر ثروة من الفرص في التكنولوجيا والاستدامة والبناء والهندسة وعديد من الصناعات الأخرى، وبمجرد اكتمال الوجهة، ستهيمن الوظائف المتعلقة بالضيافة والسياحة.

واستدرك، “من المهم أن نتذكر أن واحدة من كل عشر وظائف في جميع أنحاء العالم تدعمها صناعة السياحة، إضافة إلى الوظائف التي تم إنشاؤها مباشرة من الوجهة، وسنقوم بإيجاد فرص لرجال الأعمال لبناء الأعمال التجارية التي تستفيد من الفرص التي توفرها السياحة الفاخرة”.

واستطرد، “نحن نوظف أفضل الأشخاص الذين يمكننا العثور عليهم من جميع أنحاء العالم، خاصة أنه لا توجد مجموعة من المهارات التي نحتاج إليها لبناء مشروع بهذا الحجم في بلد واحد، لكن نعطي الأولوية للسعوديين في عملية التوظيف لدينا ونسبة كبيرة من القوى العاملة الموهوبة لدينا اليوم تأتي من المملكة”.