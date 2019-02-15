شكرا لقرائتكم أم مريم أجنبية أرملة نازح هل تحصل على دعم حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل حساب خدمة العملاء الرد على استفسارات المواطنين سواء فيما يتعلق بقواعد وشروط الأهلية والاستحقاق أو فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستفيدين الفعليين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من مريم تقول فيه :” أنا من مستفيدات الضمان وأضفت أمي وهي أجنبية أرملة سعودي من دون الجنسية ..وأضفت بالمرافقات صك الإرث ولها معاش تقاعدي.. هل يحق لها حساب متابعات الخليج 365؟.

وردت خدمة العملاء بالقول : في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم ، ولا بد من الإفصاح عن الراتب التقاعدي من ضمن الدخل ، بالتوجه إلى ” الإفصاح عن الدخل ” واختيار نوع الدخل ” راتب تقاعدي ” و مصدر الدخل ” على حسب جهة المصدر “.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تسجيل حساب متابعات الخليج 365

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.



مختارات طريقة الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 رغم إيقاف الخدمات



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