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شكرا لقرائتكم صورة مذهلة.. السحب تعانق مرتفعات باكستان بعد أمطار عيد الحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهرت صورة متداولة جمال أجواء باكستان بالرغم من الأمطار التي شهدتها البلاد يوم أمس.
وأظهرت الصورة السحب وهي تعانق المرتفعات التي تحيط بمدينة إسلام آباد عاصمة باكستان في وقت مبكر من صباح أمس بعد أمطار عيد الحب.
والمعروف أن باكستان باللغة الفارسية تعني البلد الطاهر أو بلد الطهارة وهي دولة تقع في جنوب آسيا يتجاوز عدد سكانها 191 مليون نسمة وهي سادس دولة من حيث عدد السكان ومساحتها تغطي 796095 كم2 وهي الدولة الـ: 36 في العالم من حيث المساحة.
تمتلك باكستان سواحل طولها 1046 على طول بحر العرب وخليج عمان في الجنوب وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب وإيران في الجنوب الغربي والصين في أقصى الشمال الشرقي على التوالي.
ويفصلها عن طاجيكستان ممر ضيق واخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضا الحدود البحرية مع سلطنة عمان.
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