أمطار رعدية على 9 مناطق.. وتنبيه من جريان سيول بمكة وعسير والباحة

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن المناطق المعرضة للحالة المطرية؛ هي: الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك وجازان والمدينة المنورة والقصيم، مضيفة أن الحالة المطرية قد تؤدي إلى جريان السيول في مكة المكرمة وعسير والباحة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة المطرية تبدأ في ساعات متفاوتة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر في الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير حتى الساعة الرابعة عصرًا، وفي الشرقية والقصيم حتى السادسة مساء، وفي تبوك حتى الواحدة من فجر السبت، وفي جازان حتى التاسعة مساء، وفي المدينة حتى الخامسة مساء.

من جانبه، توقع الباحث فى الطقس، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، سحبًا رعدية على جنوب القصيم والغاط والزلفي وشمال غرب شيقر.

وأوضح الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أنه يتوقع أن تتسع الحالة المطرية لتشمل الوشم وسدير والمحمل خاصة شمالها، كما تشمل أيضًا أجزاء من الصمان والشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

وكذلك على مرتفعات نجران والمدينة المنورة، تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض، والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.