السعودية اليوم / مركبة الفهد تلفت أنظار زوار معرض "الفهد.. روح وقيادة" بالكويت



الكويت 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

لفتت مركبة الملك فهد - رحمة الله – أنظار زوار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - "الفهد.. روح القيادة" المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

والمركبة المعروضة هي من طراز "أولدز موبيل" موديل 1980 ، بيضاء اللون ، تحمل لوحة رقم 133036.

ويوثق عرض مرئي ذكرى الأخوة ، حين اصطحب الملك فهد - رحمه الله - في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت - رحمه الله - في نزهة برية بثمانينيات القرن الماضي.

// انتهى //

12:24ت م

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الكويت 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسلفتت مركبة الملك فهد - رحمة الله – أنظار زوار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - "الفهد.. روح القيادة" المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.والمركبة المعروضة هي من طراز "أولدز موبيل" موديل 1980 ، بيضاء اللون ، تحمل لوحة رقم 133036.ويوثق عرض مرئي ذكرى الأخوة ، حين اصطحب الملك فهد - رحمه الله - في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت - رحمه الله - في نزهة برية بثمانينيات القرن الماضي.// انتهى //12:24ت م0030

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