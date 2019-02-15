السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، أن القدس وأحياءها ومحيطها وكافة تجمعاتها البدوية، ليست للبيع أو المقايضة، وأنها للأبد ستبقى جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وسلطت أقوال الرئاسة الفلسطينية أن أي مؤتمرات دولية بشأن الشرق الأوسط لن تنجح دون ضمان حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ونشرت صحف هذا اليوم التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ والذي أشار إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي (509) فلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر يناير الماضي، من بينهم (89) طفلا، و(8) من النساء.

ولفتت الانتباه إلى موافقة مجلس النواب المصري على مبدأ طلب تعديل الدستور نداءً بالاسم طبقاً لحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس بالأغلبية المتطلبة، وهى أغلبية عدد أعضاء المجلس، حيث وافق 485 عضواً على مبدأ طلب التعديل.

// انتهى //

12:11ت م

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رام الله 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، أن القدس وأحياءها ومحيطها وكافة تجمعاتها البدوية، ليست للبيع أو المقايضة، وأنها للأبد ستبقى جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.وسلطت أقوال الرئاسة الفلسطينية أن أي مؤتمرات دولية بشأن الشرق الأوسط لن تنجح دون ضمان حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.ونشرت صحف هذا اليوم التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ والذي أشار إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي (509) فلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر يناير الماضي، من بينهم (89) طفلا، و(8) من النساء.ولفتت الانتباه إلى موافقة مجلس النواب المصري على مبدأ طلب تعديل الدستور نداءً بالاسم طبقاً لحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس بالأغلبية المتطلبة، وهى أغلبية عدد أعضاء المجلس، حيث وافق 485 عضواً على مبدأ طلب التعديل.// انتهى //12:11ت م0029

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