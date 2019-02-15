السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تلويح الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة معارضيها الذين يدعون لإسقاط النظام الحاكم، وذلك غداة إعلان قوى المعارضة وتجمع المهنيين التمسك بمواصلة الحراك في الشارع لحين الإطاحة بالنظام.

وعرجت على إقرار مجلس الوزراء السوداني أمس اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات بين السودان وروسيا،وقالت صحف الصباح إن اللجنة الرباعية حول اليمن،اعربت في وارسو، أمس، عن قلقها من عرقلة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الجهود الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة.

ولفتت الانتباه إلى موافقة مجلس النواب المصري أمس على تعديلات دستورية.

وأشارت صحف السودان إلى ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف الشرطة الهندية في كشمير، أمس إلى 44 قتيلاً.

// انتهى //

12:02ت م

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الخرطوم 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تلويح الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة معارضيها الذين يدعون لإسقاط النظام الحاكم، وذلك غداة إعلان قوى المعارضة وتجمع المهنيين التمسك بمواصلة الحراك في الشارع لحين الإطاحة بالنظام.وعرجت على إقرار مجلس الوزراء السوداني أمس اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات بين السودان وروسيا،وقالت صحف الصباح إن اللجنة الرباعية حول اليمن،اعربت في وارسو، أمس، عن قلقها من عرقلة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الجهود الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة.ولفتت الانتباه إلى موافقة مجلس النواب المصري أمس على تعديلات دستورية.وأشارت صحف السودان إلى ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف الشرطة الهندية في كشمير، أمس إلى 44 قتيلاً.// انتهى //12:02ت م0026

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