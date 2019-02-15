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شكرا لقرائتكم المملكة تؤكد تضامنها مع الهند ضد الإرهاب وتدين تفجير كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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