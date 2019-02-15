الصندوق العقاري يوضح حقيقة استقطاع رسوم من قيمة التمويل

: تلقى صندوق التنمية العقارية استفساراً بشأن حقيقة فرض رسوم إدارية من قيمة التمويل، حيث أوضح أن هناك رسوماً إدارية قيمتها 1% من قيمة التمويل. وتفاعل صندوق التنمية العقارية مع سؤال مستفيد، عن الرسوم الإدارية، حيث قال فيه: ”البنك يطالبني بالرسوم الإدارية ويطالبني بدفع قيمة المثمن العقاري، وعمولة المكتب العقاري، علماً بأن قرضي مدعوم”. ورد الصندوق بقوله: “للتوضيح، هناك رسوم إدارية قيمتها 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل..، وذلك حسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي”.



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