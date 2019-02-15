أسوة بموظفي الخدمة المدنية.. وزير الصحة يوافق على منح موظفي برامج التشغيل الذاتي “بدل نفسية”

: كشفت مصادر مطلعة، عن موافقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على منح “بدل النفسية” لموظفي برامج التشغيل الذاتي. وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن الربيعة حسم الشكاوى المقدمة من موظفي مستشفيات الصحة النفسية على التشغيل الذاتي أمام المحاكم منذ سنوات، ووافق على منحهم البدل أسوة بزملائهم بوظائف الخدمة المدنية. وبينت المصادر، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات قبل أمس (الأربعاء)، منها حصر مسميات الوظائف الصحية التي يخضع شاغلوها لبرامج التشغيل الذاتي، وتحديد مقدار البدل المستحق، وقصر صرف البدل النفسي على شاغلي الوظائف الصحية العاملين في مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية والعيادات النفسية في المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية. وأشارت المصادر إلى أن حصر أعداد العاملين بين وجود 1567 موظفاً، وبلغت التكلفة التقديرية أكثر من اثنين ونصف مليون ريال شهرياً، فيما تم تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بحصر الموظفين المستحقين ومنحهم البدل، والنظر في وضع المكلفين في تلك المجمعات، سواء كانوا على برامج التشغيل الذاتي من خارج المجمع أو من الخدمة المدنية، وذلك بتسوية أوضاعهم. ولفتت المصادر إلى أن شروط وضوابط الصرف، تتطلب أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل، وأن تكون الوظيفة معتمدة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة..، أن يزاول مهمات الوظيفة بصفة فعلية، ويوقف صرف البدل في حالة النقل أو التكليف أو الابتعاث أو الإيفاد.



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