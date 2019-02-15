: عبّرت طفلة من جمهور ومحبي نادي الفيحاء عن حزنها الشديد من تسجيل فريق الفتح الهدف الثاني في مرمى فريقها، بأن ظلت تضرب شعار الفريق الذي كان بيدها. وأظهر مقطع فيديو الطفلة وحولها مثيلاتها في العمر وهن يحضرن المباراة حتى الدقيقة 79 عندما سجل لاعب الفتح علي الحسن الهدف الثاني لفريقه..، فتملكها الحزن ووجدت ضالتها في المقعد فظلت تضرب الشعار بالمقعد أكثر من مرة. يذكر أن الفيحاء تقدم بهدف عبدالكريم القحطاني في الدقيقة 38 وعادل النتيجة للفتح إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 69 ثم أحرز “الحسن” هدف الفوز للفتح 2-1، ليحتل المركز السابع بـ 28 نقطة، فيما قبع الفيحاء في المركز 14 بـ 16 نقطة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طفلة “فيحاوية” تُعبّر عن غضبها بعد تسجيل “الفتح” للهدف الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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