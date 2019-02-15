ثلاثيني يُطلق الرصاص على عمّه فور خروجهما متصالحَين من المحكمة

: أفضت مشادة بين مواطن ثلاثيني وعمه أمام المحكمة العامة بجازان، صباح أمس الخميس، إلى إطلاق المواطن النار من مسدسه باتجاه عمّه الستيني، ما أدّى إلى إصابة الأخير بطلق ناري وتحويله إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من الموقع. ووقع الحـادث فور خروج الطرفين من المحكمة بعد تنازل العمّ عن ابن أخيه في قضية سب وقذف، حيث تم الصلح بينهما، فيما تطوّر النقاش عند خروجهما من المحكمة ما أدى إلى إخراج الشاب مسدساً كان بحوزته وأطلق الرصاص باتجاه عمه. وألقت الجهات الأمنية، القبض على الجاني بالقرب من فناء المحكمة العامة بجازان..، ونقل المجني عليه عبر الإسعاف حيث يجري متابعة القضية من كافة جوانبها.



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