سارق سيارة مواطن ومهدد زوجته بالسلاح في قبضة شرطة الرياض

: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري بأن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت في تمام الساعة ١١:٥٥ من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٦/٥ بلاغاً من مواطن عن قيام شخص مجهول بإرغام زوجته ، تحت تهديد السلاح ، بمغادرة مركبته التي كانت متوقفة بوضع التشغيل ، وسرقتها . وتم على الفور تكثيف التحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي نتج عنها – بتوفيق الله – القبض على الجاني ، مواطن في العقد الثالث من العمر ، وبمعيته مواطن آخر ، من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وهما يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقه عليها ، وقد جرى إيقافهما ، ومباشرة الإجراءات النظامية . وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم..، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



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