الشثري مشيدًا بوفد طبي سعودي في الكاميرون: ليس بغريب على أبناء المملكة

أشاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بأبناء وبنات المملكة، خلال لقائه، مساء أمس الخميس، وفدًا طبيًا سعوديًا تطوع أفراده لعمل جراحات إزالة الماء الأبيض «الساد» لأكثر من 300 مريض في مدينة مروا، عاصمة إقليم أقصى الشمال بالكاميرون، على هامش زيارته للدولة الإفريقية.

وقال الشيخ الشثري: إن هذا العمل ليس بغريب على أبناء وبنات المملكة الذين تربوا على منهج الكتاب والسنة، وعلى حبهم وولائهم لدينهم ومليكهم ووطنهم، وينشرون تعاليم دينهم السمح، ورسالة وثقافة وطنهم الإنسانية، التي جاءت منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك المملكة –رحمهم الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الطبي السعودي التطوعي، يضم 6 أطباء عيون، وطبيب تخدير، وطبيبًا نفسيًّا، وطبيب أشعة تداخلية، وصيدليًّا.