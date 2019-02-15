السعودية | القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلادها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 صباحًا, 15 فبراير 2019 م المناطق_الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية تهنئة للسيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة داليا غرباوسكايتي، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة للرئيسة داليا غرباوسكايتي عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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