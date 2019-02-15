السعودية | «التحالف» يؤكد استعداده لإعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لاتفاقية ستوكهولم

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:55 صباحًا, 15 فبراير 2019 م

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان أمس (الخميس) أن المليشيات الحوثية تماطل في تطبيق اتفاق الحديدة بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في المدينة. وأضاف أن انتهاكات المليشيات في المدينة اليمنية بلغت 1400 انتهاك منذ التوصل إلى اتفاق الحديدة، محملاً المليشيات مسؤولية فشل تطبيق الاتفاق، كما أكد أنه من منطلق حرصه على استمرار نجاح اتفاقيات ستوكهولم ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية ستوكهولم، وتدعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على المليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها. واعتبر التحالف أن لا تقدم في تنفيذ اتفاقية السويد بعد 6 أسابيع على إقرارها، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق، كما شدد على التزام قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأنها أبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة والانتهاكات والخروقات المتواصلة من المليشيا الانقلابية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.