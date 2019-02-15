السعودية | سيارتك بـ«مكابح آلية» اعتبارا من العام القادم

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:15 صباحًا, 15 فبراير 2019 م

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اتفقت 40 دولة بقيادة اليابان والاتحاد الأوروبي على تجهيز السيارات الجديدة والمركبات الخفيفة بنظام «مكابح آلي» اعتبارا من العام القادم. وأعلنت وكالة المعايير بالأمم المتحدة الاتفاق أمس (الخميس) بعدما وضعت اللمسات الأخيرة عليه. إذ يستوجب تزويد السيارات المجهزة بتكنولوجيا أجهزة استشعار لمراقبة قرب الأجسام من السيارة، بجهاز تشغيل مكابح تلقائية، إذا كان التصادم وشيكا، أو في حال تعذر على السائق التعامل مع الطوارئ في الوقت المناسب. ويقول متحدث الوكالة جان رودريغيز: «سيشمل القرار نحو 20 مليون سيارة منتجة من الاتحاد الأوروبي واليابان وأماكن أخرى سنويا». مسببا القرار بمواجهة الحوادث المرورية، لاسيما أن الإحصاءات تفيد بوفاة 9500 في حوادث الطرق عام 2016، بالاتحاد الأوروبي. وتقول الأمم المتحدة: «ستنقذ أنظمة الكبح أكثر من 1000 شخص من الوفاة سنويا في أوروبا وحدها». يذكر أن أمريكا والصين والهند لم توقع على الاتفاق.