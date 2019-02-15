السعودية | “الجبير” يشارك في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:00 صباحًا, 15 فبراير 2019 م المناطق_واس شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، والذي عقد في العاصمة البولندية وارسو.

وناقش المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلي 70 دولة الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.

واستعرض معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال المؤتمر جهود ومبادرات المملكة في محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا استمرار المملكة في دورها الريادي في هذا الشأن بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

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