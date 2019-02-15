دليل الجمعيات الخيرية بالرياض والسعودية : أرقام هواتف وعناوين وأسماء جمعيات في الرياض

الجمعيات الخيرية رقم الهاتف العنوان جمعية النهضة النسائية بالرياض 11411 4649304 / 4650029 4659132 السليمانية خلف فندق السامر 8 ممر عبيلة جمعية البر الرياض 11491 4050725 /4050661 4653104 شمال المربع شرق مدارس الرياض جمعية الوفاء الخيرية النسائية بالرياض 11492 4651506 الرياض حي الورود جمعية الغاط الخيرية 966 55 111 5300 الغاط الجديدة جمعية الاطفال المعوقين بالرياض

966 11 880 7000

المروج، الرياض – السعودية الجمعية الخيرية بالدلم 966 11 541 4141 الصحنه الشارع العام جمعية الحلوة الخيرية 11941 5554881 الحلوة حوطة بني تميم حي الحزم الحلوة الجمعية الخيرية بضرما

966 11 522 1310

966 11 284 4441

966 55 444 1785

ضرما جمعية مكافحة التدخين الخيرية بالرياضالطريق الدائري الشرقي، الرياض جمعية البر الخيرية بالخرجشارع العز بن عبدالسلام، النزهة جمعية البر الخيرية بالزلفي 966 16 422 4075 طريق الملك فهد، الصديق جمعية البر الخيرية بالمجمعة 966 16 432 0333 الفيحاء، المجمعة الجمعية الخيرية بالقويعية 966 55 255 8500 القويعية الجمعية الخيرية بروضة سدير 966 16 443 3395 طريق الملك فهد، روضة سدير الجمعية حريملاء الخيرية 966 11 526 0426 شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز الجمعية الخيرية بمرات 966 11 623 1474 محافظة مرات جمعية ثرمداء الخيرية 6044 6321250 ثرمداء جمعية اشيقر الخيرية 966 11 627 1022 أشيقر مركز الملك سلمان الاجتماعي 966 11 450 0808 طريق الملك عبدالله جمعية الهياثم الخيرية 966 11 551 0855 الهياثم – السعودية الجمعية الخيرية بالقصب 966 11 629 1962 القصب – الشارع العام الجمعية الخيرية بشقراء 966 11 622 1178 طريق الملك عبدالعزيز – الشقراء جمعية الأفلاج الخيرية 966 55 588 4402 ليلى الافلاج جمعية البر الخيرية —————- وادي الدواسر – السعودية جمعية البر الخيرية بمحافظة السليل 966 11 782 4058 محافظة السليل جمعية البر الأهلية بحوطة سدير 966 16 443 1278 الشفا – حوطة سدير الجمعية الخيرية بالمزاحمية 966 53 494 4441 الأمير فيصل بن تركي – المزاحمية الجمعية الخيرية برغبة 966 16 445 1120 رغبة – السعودية جمعية البر الخيرية في الدوادمي 966 11 642 4108 طريق الملك عبدالعزيز، حي السنبلة، الدوادمي جمعية البر الخيرية بحوطة بني تميم ————— اسد السنة، الحلة، حوطة بني تميم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بثادق 11953 4439902 ثادق الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بالرياض ————— الرياض