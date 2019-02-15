لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن نتائج فرديات الصفر

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المُقام في الصياهد الجنوبية، اليوم الخميس، نتائجها في شوط الدق للون الصفر.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة، تتويج الفرديتان «عذاب» و«دجارة» بالمركزين الأول والثاني، والعائدة ملكيتها إلى دبوس الدبوس مالك الإبل الكويتي، وحلت «مخربة» بالمركز الثالث، والعائدة ملكيتها لتركي بن محمد السبيعي، وجاءت «عقايب» بالمركز الرابع، والعائدة ملكيتها إلى قعيد الشلاحي، فيما حلّت «النايفة» والعائدة ملكيتها إلى نواف بن مشنوطه العصيمي، بالمركز الخامس.

من جانب آخر، تستعد فرديات الدق، غدًا الجمعة، للون الوضح لخوض غمار المنافسة، بعد عودة المشاركين فيها من جديد، وأهلت لجنة التحكيم 10 فرديات للمراحل النهائية بعد تجاوزها الفحص الطبي.

وبين عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي، أن اللجان الطبية لم تستبعد أيًّا من العشر فرديات المرشحة لخوض غمار المنافسة النهائية في لون الوضح، إضافة إلى أن لجان التحكيم الأولية لم تستبعد أيًّا من المشاركين في لون المجاهيم الذين دخلت فردياتهم اليوم.

Advertisements

يُذكر أن نادي الإبل دشن في النسخة الحالية للمهرجان، العديد من المزايا الهندسية والتكنولوجية في المنافسات، يأتي أبرزها الكشف عن سلالات الإبل بواسطة الحمض النووي«DNA» ، بالإضافة إلى الكشف عن حالات العبث بواسطة الأشعة والأجهزة التقنية المتطورة لأول مرة في مثل هذه المهرجانات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت بدء التسجيل الإلكتروني لبيانات ملاك الإبل؛ استعدادًا لمشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وبدأ التسجيل يوم السادس من فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهرين؛ إنفاذًا لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة، والذي يهدف لحصر جميع الإبل غير المرقمة.

ويستهدف تطبيق برنامج «ترقيم الإبل»، إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، فضلًا عن تحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض.

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حددت آلية فرز المنقيات المشاركة في الفعاليات؛ محددة ثلاثة ألوان لهذه العملية؛ هي: «الأخضر والأحمر والأصفر»؛ حيث تهدف الآلية إلى فرز الإبل المشاركة وتوزيعها على مجموعات قبل انتقالها إلى المهرجان.