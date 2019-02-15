السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قراري رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتعيين كلاً من الفريق محمد علي محمد المهدي الشريف رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي خلفًا للواء عبد الرحمن الطويل، والفريق سالم محمد أحمد جحا معاونًا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

وأشارت إلى تجديد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دعوته لإبعاد الحقول النفطية في الجنوب، ومصدر ثروة الليبيين عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية، على أن تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليًا ومقرها الحالي طرابلس وتحت حماية حرس المنشآت النفطية.

ونوهت إلى لقاء عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وخاصة مجال الإدارة المحلية.

وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري انتهاء العملية العسكرية في مدينة درنة، مطالبًا سكان درنة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا النائمة، موضحًا أنه تم القبض على عدة عناصر إرهابية.

// انتهى //

07:33ت م

0012



طرابلس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قراري رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتعيين كلاً من الفريق محمد علي محمد المهدي الشريف رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي خلفًا للواء عبد الرحمن الطويل، والفريق سالم محمد أحمد جحا معاونًا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.وأشارت إلى تجديد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دعوته لإبعاد الحقول النفطية في الجنوب، ومصدر ثروة الليبيين عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية، على أن تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليًا ومقرها الحالي طرابلس وتحت حماية حرس المنشآت النفطية.ونوهت إلى لقاء عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وخاصة مجال الإدارة المحلية.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري انتهاء العملية العسكرية في مدينة درنة، مطالبًا سكان درنة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا النائمة، موضحًا أنه تم القبض على عدة عناصر إرهابية.// انتهى //07:33ت م0012

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.