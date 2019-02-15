سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن قلقها البالغ بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا



واشنطن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا والتي أدت لإغلاق البنية التحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس جميع الأطراف الليبية إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال شركة النفط الوطنية ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لصالح جميع أبناء الشعب الليبي.

وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق، وأن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة شركة نفط الشمال والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني ، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و 2278 (2016) و 2362 (2017).

وأضاف البيان :" نعرب عن التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في حربنا المشتركة ضد الإرهاب، ونرحب بالجهود الجارية لضمان حرمان تنظيمي داعش و القاعدة الإرهابيين من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا، وما زلنا ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية، بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني و بالتنسيق معها".

// انتهى //

07:17ت م

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واشنطن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسعبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا والتي أدت لإغلاق البنية التحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية.ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس جميع الأطراف الليبية إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال شركة النفط الوطنية ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لصالح جميع أبناء الشعب الليبي.وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق، وأن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة شركة نفط الشمال والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني ، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و 2278 (2016) و 2362 (2017).وأضاف البيان :" نعرب عن التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في حربنا المشتركة ضد الإرهاب، ونرحب بالجهود الجارية لضمان حرمان تنظيمي داعش و القاعدة الإرهابيين من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا، وما زلنا ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية، بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني و بالتنسيق معها".// انتهى //07:17ت م0011

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