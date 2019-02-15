السعودية اليوم / مسؤولة دولية : ليبيا تزداد فقرًا السعودية اليومًا بعد الآخر



نيويورك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو في مؤتمر صحفي بالمقر الأممي الدائم في نيويورك:" إن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها، من أجل دعم ليبيا تسعى إلى جمع 200 مليون دولار لمساعدة 552 ألف شخص خلال العام الحالي".

وتحدثت ريبيرو عن تدهور خدمات الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة مضيفة أن ليبيا تزداد فقرًا عامًا بعد الآخر.

وبينت أن نحو 823 ألف شخص يحتاجون إلى نوع من المساعدة الإنسانية، بما يمثل حوالي 11% من العدد الإجمالي للسكان، موضحة أن خطة الاستجابة الإنسانية تستهدف الفئات الأضعف.

وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الوطنيين لضمان توفير المساعدات للمحتاجين في ليبيا.

وأكدت ريبيرو أن مستقبل ليبيا في أيادي الليبيين، وأن التقدم على مسار الإصلاحات السياسية و الأمنية و الاقتصادية أمر ضروري لضمان التحرك باتجاه الاستقرار والسلام.

// انتهى //

06:04ت م

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نيويورك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو في مؤتمر صحفي بالمقر الأممي الدائم في نيويورك:" إن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها، من أجل دعم ليبيا تسعى إلى جمع 200 مليون دولار لمساعدة 552 ألف شخص خلال العام الحالي".وتحدثت ريبيرو عن تدهور خدمات الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة مضيفة أن ليبيا تزداد فقرًا عامًا بعد الآخر.وبينت أن نحو 823 ألف شخص يحتاجون إلى نوع من المساعدة الإنسانية، بما يمثل حوالي 11% من العدد الإجمالي للسكان، موضحة أن خطة الاستجابة الإنسانية تستهدف الفئات الأضعف.وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الوطنيين لضمان توفير المساعدات للمحتاجين في ليبيا.وأكدت ريبيرو أن مستقبل ليبيا في أيادي الليبيين، وأن التقدم على مسار الإصلاحات السياسية و الأمنية و الاقتصادية أمر ضروري لضمان التحرك باتجاه الاستقرار والسلام.// انتهى //06:04ت م0007

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