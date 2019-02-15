

الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات نجران و المدينة المنورة تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و حائل .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

// انتهى //

06:00ت م

0002



الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات نجران و المدينة المنورة تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و حائل .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.