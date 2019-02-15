شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط مواطن سرق سيارة وهدد امرأة بالسلاح لمغادرتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن سرق سيارة، بعد أن أرغم امرأة على مغادرة السيارة تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن دوريات الأمن بالرياض باشرت في تمام الساعة 11:55 من مساء يوم الأحد الموافق 1440/6/5 هـ بلاغاً من مواطن عن قيام شخص مجهول بإرغام زوجته، تحت تهديد السلاح، بمغادرة مركبته التي كانت متوقفة بوضع التشغيل، وسرقتها.

وأوضح المتحدث أنه تم على الفور تكثيف التحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي نتج عنها، القبض على الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر، وبمعيته مواطن آخر، من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وهما يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقة عليها، وقد جرى إيقافهما، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.