أمير الرياض يشكر خادم الحرمين بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض.

وقال الأمير فيصل: «سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز أيده الله ورعاه.. أتشرف برفع الشكر والامتنان إلى مقامكم الكريم بشأن صدور توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض في القضايا الحقوقية وليست الجنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن (مليون ريال) وثبت إعسارهم شرعًا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم».

وأضاف: «سيدي أيديكم الله.. أدعو الله العلي القدير أن يكتب لمقامكم الكريم خير الثواب على هذه اللفتة الكريمة الأبوية وأن يجمع لكم خيري الدنيا والآخرة في ما فرجتم من كرب وقضيتم حاجات ماسة لأسر ضائقة ومتعففة».

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيهًا ملكيًّا بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في منطقة الرياض.

واختصّ التوجيه السجناء المعسرين من المواطنين المسجونين في قضايا حقوقية في منطقة الرياض.