التامينات الاجتماعية استعلام عن الراتب برقم الهوية الوطنية

التامينات الاجتماعية استعلام عن الراتب، تسعى المملكة العربية السعودية دائما بتقديم كافة خدماتها بأسهل الطرق لمواطنيها للاستفادة منها بكل سهولة ويسر، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، هي خدمات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية السعودية من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، وذلك باستخدام رقم الهوية ورقم السجل المدني من الرابط الإلكتروني التابع للمؤسسة.

التامينات الاجتماعية استعلام عن الراتب

بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى التي تهم المواطن الموظف سواء كان الموظف السعودي أو الموظف المقيم بالمملكة، وذلك سواء كان بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي العام، وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بتوجيه ندائها لكافة موظفي المملكة بضرورة تسجيل الدخول عبر موقع المؤسسة للاستعلام عن كافة مستحقاتهم ولمعرفة ما إذا كان لهم رصيد لم يتم صرفه عن طريق تقديم طلب من المستحق خلال الفترة الماضية.

رابط التامينات الاجتماعية استعلام عن الراتب

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة للتأمينات الاجتماعية يهتم المواطنون أيضاً بالتأمينات الصحية والطبية، والتي تقدم للعاملين بالمملكة بأسعار رمزية فهي تساعدهم على علاج مشاكلهم الصحية بأقل التكاليف الممكنة، ويمكن أيضا الاستعلام عنه من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، وقد أكد المسئولون بالمؤسسة بأن نسبة المنشآت التي قامت بالتسجيل بالتأمينات الاجتماعية ارتفعت مؤخرا ٧.١٪ وما زالت الزيادة مستمرة، وبواقع ٤٨٤ الف منشأة عمالية وهو رقم لم يتم تسجيله من قبل في التأمينات الاجتماعية.