شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة 21 تعدياً على 10 آلاف م2 بذهبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت بلدية ذهبان الفرعية 21 تعدياً في المخطط العشوائي شمال المحافظة شملت أحواشاً مسورة بمساحة 10 آلاف متر مربع، وذلك بمشاركة مركز شرطة ذهبان ومركز المحافظة ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وواصلت البلدية جهودها للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء ومنع المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي بإزالة 35 حظيرة أغنام مخالفة في نطاق الفرع.