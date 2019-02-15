شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يطلع على برامج أكاديمية الطيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على مرافق أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران في جدة، خلال زيارته لها أمس (الخميس)، يرافقه مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، إذ تفقد قاعات التدريب، وأجهزة محاكاة الطيران المتحركة والثابتة، ومحطات الحاسب الآلي للتدريب الذاتي، وأجهزة نظام الملاحة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن برامج التدريب في الأكاديمية التي تتم طبقاً لنظم الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة وفق أفضل المواصفات وأعلى المعايير الدولية الأمر الذي أهّل الأكاديمية للحصول على ترخيص واعتراف من شركتي بوينج وإيرباص بالأكاديمية كمركز عالمي لتقديم برامج تدريب الطيارين المتقدمة، ونظام إدارة الجودة وصيانة الأجهزة، إلى جانب التراخيص الدولية التي حصلت عليها الأكاديمية من المملكة المتحدة، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية «اياسا».

وزار أمير مكة بالنيابة مبنى المؤسسة العام للخطوط الجوية العربية السعودية وتجول في مرافقه.

من جهة ثانية، تسلّم الأمير بدر بن سلطان، التقرير السنوي لأعمال جمرك ميناء جدة الإسلامي، الذي تضمّن تفصيلاً عن أعمال الجمارك خصوصاً المتعلقة بضبط الممنوعات والتصدي لها، ومنع دخولها للمملكة، وآخر مستجدات العمل الجمركي، والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن هذه المواد قبل دخولها لأراضي الوطن.

ويشتمل التقرير الذي سلّمه لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد أحمد عبدالله، على البرامج المُنفّذة لتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم العملية للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا العمل الجمركي.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة أخيراً، القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.