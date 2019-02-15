شكرا لقرائتكم خبر عن حسم قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة خلال عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف) علمت "الخليج 365" عن صدور قرار من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة للبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثّرة، وحدد الوزير مدة عمل اللجنة بعام واحد. علمت "الخليج 365" عن صدور قرار من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة للبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثّرة، وحدد الوزير مدة عمل اللجنة بعام واحد. وجاء في نص التوجيه، بأنه بناءً على الصلاحيات المخولّة لوزير التعليم، وعلى ما تم عرضه من الإدارة العامة للمتابعة بشأن البت في القضايا المتعثرة في إدارات التعليم، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة التعليمية، فقد تقرر تشكيل لجنة باسم «لجنة البت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم». وحدد الوزير مهمات اللجنة بمعالجة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة والتعليمات، واقتراح التوصيات المناسبة لتسهيل إجراءات التعامل مع القضايا. وأضاف التوجيه بأن اللجنة ترتبط بالوزير مباشرة، ولها الحق في اتخاذ أي قرار نظامي ترى أنه يحقق الهدف الذي شكّلت لأجله بعد العرض على الوزير، وللجنة الاستعانه بمن تراه من منسوبي الوزارة لتسهيل مهمات عملها، ولرئيس وأعضاء اللجنة إنابة من يرونه من إداراتهم للقيام بالزيارات الميدانية.



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