شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: تعزيز منظومة التنمية الزراعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي، بمكتبه بديوان الإمارة أمس (الخميس)، استمرار الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره ضمن منظومة التنمية الزراعية كلاعب رئيسي يضطلع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشاد بدور الصندوق في تمويل القطاع الزراعي، وتوفير حلول تمويلية تسهم في زيادة الاستثمارات في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وخلق فرص استثمارية لإتاحة فرص العمل للشباب السعودي المؤهل في التخصصات الزراعية والبيطرية؛ ما يسهم بتمكين الفرص الوظيفية للشباب السعودي وفق مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، نوه المدير العام لصندوق التنمية الزراعية بدعم واهتمام نائب أمير المنطقة الشرقية، الذي يوليه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعه للمزارعين والمستثمرين.