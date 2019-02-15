شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف لـ«بلدي» الجوف: تلمسوا احتياجات المواطنين والمواطنات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اطلع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دور المجلس البلدي لدى استقباله أمس (الخميس) رئيس المجلس الدكتور دخيل الله تركي الشمدين الذي قدم شرحا عن الدور الذي يقوم به المجلس ودوره في الوقوف على احتياجات أهالي المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتنسيق مع أمانة المنطقة. كما قدم الشمدين لأمير منطقة الجوف تقريراً عن أعمال المجلس، وعدداً من المرئيات التي تخدم المدينة واستكمال بعض الطرق والميادين.

وأكد الأمير فيصل بن نواف دعمه لأعمال المجلس والعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوه منه. وشدد على العمل المتواصل من قبل المجلس وتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تدفع بعملية التنمية في مدينة سكاكا، مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق مع الجهات المعنية وخاصة الخدماتية.