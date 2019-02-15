الخبر: معمل مشغولات ذهبية في شقة عمال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) ضبطت بلدية محافظة الخبر بالتعاون مع مكتب العمل والشرطة أخيرا شقة سكنية بحي الخبر الشمالية حولها مخالفون إلى معمل لتصنيع المشغولات الذهبية. ضبطت بلدية محافظة الخبر بالتعاون مع مكتب العمل والشرطة أخيرا شقة سكنية بحي الخبر الشمالية حولها مخالفون إلى معمل لتصنيع المشغولات الذهبية. وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أنه تم إغلاق الموقع فورا واستدعاء مالك المبنى وتحويل العمالة إلى الجهات المختصة وجار استكمال الإجراءات النظامية. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في منع المخالفات والتجاوزات غير النظامية. مؤكدا أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة من خلال الجولات الميدانية المستمرة، مبينا أن الشقة التي تم ضبطها تبين أن مخالفيها من العمالة الوافدة أعدوها معملا لتصنيع المشغولات الذهبية والمعادن. وحرص المخالفون على وضع كاميرا مراقبة لرصد الأجهزة المختصة للإفلات بفعلتهم.



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