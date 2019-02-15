شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ ساعات من الأمطار على الشرقية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد، من هطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تبدأ فى التاسعة من صباح ليوم الجمعة، وتستمر حتى السادسة من مساء نفس اليوم.

وحثت الهيئة، على الالتزام بشروط السلامة، وعدم الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة.

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام.