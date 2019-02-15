شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لخدمة المستفيدين في محكمة الأحوال الشخصية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت محكمة الأحوال الشخصية بالدمام مركزًا لخدمة المستفيدين، تحقيقاً للرؤية الطموح من وزارة العدل؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وسعياً لرضا وخدمة مستفيدي المحكمة.

وأوضح مدير إدارة المحكمة صلاح الصنيخ لـ«اليوم» أن المركز جاء بتوجيه من رئيس المحكمة الشيخ د. عبدالسلام الغامدي ويقدم خدمته لكافة مستفيدي ومستفيدات المحكمة، ويباشر الرد على استفساراتهم، والاستعلام عن معاملاتهم، ويستقبل ما يقارب 200 مستفيد ومستفيدة يوميًا. وبين الصنيخ أن المحكمة خصصت موظفا لخدمة مستفيدي المحكمة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بالرد على كافة استفساراتهم وتوجيههم ومساعدتهم في تقديم الطلبات ومتابعة معاملاتهم في الدوائر والأقسام بالمحكمة.

وكشف عن العمل على افتتاح مكتب يختص بخدمة جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، ومكتب آخر يهتم بمتابعة قضايا السجناء، في الفترة القريبة المقبلة، وتزويدهم برقم خاص يمكنهم من خلاله متابعة معاملاتهم والرد على جميع استفساراتهم المطلوبة.