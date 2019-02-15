شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابة النخيل بالسوسة الحمراء إلى 0,27 % والان نبدء بالتفاصيل
وفي سياق متصل قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري بزيارة البرنامج واطلع على آلية سير عمل الفرق الميدانية وخططه الفعالة في السيطرة على انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة.
واستمع لشرح عن آلة الحقن الخاصة بالنخيل المصاب، والتي تم تصميمها وتصنيعها على يد أحد مهندسي البرنامج بجهود شخصية، ووجه بتوفير كافة الاحتياجات لإنتاج العدد المطلوب من هذه الآلة، وأشاد ببرنامج إدخال البيانات المعمول به في البرنامج والذي أنشئ أيضا بجهود شخصية.
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