شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات وأطفال الجبيل يشاركون في «يلا نمشي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية في الجبيل، يوم أمس الأول، بالتعاون مع فريق سيدات الصحة، ومشاركة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، فعالية ‹‹يلاّ نمشي››، بمشاركة 250 طفلا وسيدة، في الصالة الرياضية بالنادي البحري في مدينة الجبيل الصناعية.

وتضمنت الفعالية مشي الأم وأبنائها، وأركانا صحية وتوعوية مصاحبة؛ لتعزيز أهمية ممارسة رياضة المشي، وشهدت الفعالية مشاركة فاعلة لعدد من مدارس البنات والروضات.

وأوضحت مؤسس فريق سيدات الصحة عبير الدايل أهمية الفعالية في تعزيز مفهوم ممارسة رياضة المشي بين أوساط السيدات، وترسيخها لدى الصغار من خلال مشاركتهم مع أمهاتهم في المشي، مشيدة بتفاعل سيدات الجبيل، وحرصهن على التواجد والمشاركة في الفعاليات الصحية وغيرها من مختلف المجالات.

واستعرضت مجالات سيدات الصحة، عبر تفعيل الصحة الرياضية، ونشر الطرق السليمة للمشي، وأساليب التغذية الصحية، والتوعية بتجنب الممارسات الخاطئة في إنقاص الوزن، مشيرة إلى أن الفريق يتطلع لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرنامج الهيئة الملكية بالجبيل لجودة حياة مستدامة في تفعيل برامجها في مجالات الصحة النفسية والاجتماعية.

يذكر أن فريق سيدات الصحة أول فريق نسائي بالجبيل يحفز المجتمع والسيدات على ممارسة المشي الجماعي بشكل شبه يومي على شاطئ الفناتير، وتنشيط مواقع المشي داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى القيام بأنشطة رياضية ومتابعة صحية غذائية عن طريق «واتس أب»، والعمل على مجموعة من الفعاليات والتحديات كتحدي الأوزان، والمساهمة في تفعيل الأنشطة الرياضية والفعاليات في عدد من الروضات بالتعاون مع الجهات الرسمية كتفعيل سفراء الصحة في روضة طيبة، ويوم الرياضة في روضة خزامى؛ لتشجيع الأطفال وغرس حب الرياضة والمشي منذ الصغر.