شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خادم الحرمين.. انطلاق مؤتمر الطيران المدني الدولي 25 رجب والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 25 إلى 26 رجب المقبل، الموافق من 1 إلى 2 أبريل، بمدينة الرياض.

ورفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني د. نبيل العامودي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لمؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م، منوها بالدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع النقل الجوي من قيادة المملكة، بما يسهم في تعزيز دور المملكة دوليا في مجال النقل الجوي وفق أعلى معايير السلامة العالمية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، ومراجعة الممارسات المتبعة عالميا نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتبادل أفضل الممارسات العالمية لرفع جودة الخدمات، وعد المؤتمر واحدا من أهم الفعاليات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، وحدثا ذا أهمية كبيرة ويمثل انعقاده فرصة مهمة لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات واللوائح والخطط المستقبلية في كل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية وأمن وسلامة منظومة الطيران المدني حول العالم، وكذلك استعراض خطط وإستراتيجيات قطاع الطيران المدني تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على عمل المرأة في مجال الطيران المدني ومشاركتها في تنمية هذا القطاع.

ومن جهة أخرى تستضيف المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، خلال الفترة من 25 إلى 26 جمادى الآخرة الجاري الموافق 2 إلى 3 مارس المقبل في محافظة جدة.

وتستعرض أكثر من 50 دولة خلال القمة العديد من المحاور أبرزها «التغطية الشاملة للرعاية الصحية والاقتصادية بشأن سلامة المرضى». وستتركز المناقشات في هذا المحور على تكامل «سلامة المرضى» مع استهداف التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى العبء الاقتصادي الناجم عن الأحداث السلبية التي يمكن الوقاية منها، بجانب التعرف على أثر انخفاض الميزانية على مبادرات «سلامة المرضى»، والإستراتيجيات المُتبعة للتغلب بفعالية على تلك التحديات الاقتصادية، والعمل على تنفيذ التوصيات بشأن «سلامة المرضى» ذات الصلة بالهياكل والممارسات والعمليات ذات المغزى، والقابلة للتكيف في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل - (LMIC).

وتعد القمة إحدى أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي والأولى من نوعها في المنطقة، وستحظى بمشاركة دولية واسعة وحضور العديد من وزراء الصحة في أكثر من 50 دولة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وخبراء ومختصين في مجال السلامة وبالأخص سلامة المرضى. كما تعد المرة الأولى التي يتم فيها استضافة قمة وزارية لسلامة المرضى بهذا الحجم في المنطقة.