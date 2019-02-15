شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 30 قائدا تربويا بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مكتب التعليم بشرق الدمام أمس الأول دورته التدريبية بعنوان «معايير القيادة المدرسية وفق منهجية ERSP» التي استمرت 3 أيام في مدرسة الملك عبدالله الثانوية بالدمام، بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين وهجر والنزهة والفردوس «تواصل»، واستهدفت 30 قائدا تربويا من جميع المراحل الدراسية بقطاع التعليم بشرق الدمام.

وبين مشرف التدريب بمكتب التعليم بشرق الدمام عادل السلمة أن كفاءة القيادة المدرسية والتربوية في إدارة عمليات التعليم والتعلم بالمدارس هي هدف المبادرة الرئيسي لتحقيق تميز للهيئات القيادية والتعليمية، بالإضافة إلى ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي والمؤسسي، بوصفها من المرتكزات الرئيسة لبرامج ضمان جودة أداء المدارس، وتأهيل المنظومة التعليمية نحو بلوغ أهداف وزارة التعليم نحو قيادة مؤثرة وفاعلة بالميدان التربوي لمسيرة «جودة التعليم» في مدارسنا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة والفردوس وهجر «تواصل» هيثم الخضير إن اللجنة تهدف من الدورة التي أقيمت بالشراكة المجتمعية مع مكتب التعليم بشرق الدمام للعام الثاني على التوالي إلى إيجاد رؤية مشتركة للقيادة من أهداف البرنامج الرئيسة وكذلك تحديد الممارسات القيادية الفاعلة، وتوجيه عملية التطوير المهني والتنمية الذاتية لقائد المدرسة، وتحديد مؤشرات الأداء لتقييم المستوى القيادي ذاتيا وقدمها مشرفون سابقون في الميدان التربوي وهم علي المضيان وإبراهيم العسيري وعادل القناص.