شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، استمرار دعم الدولة للقطاع الزراعي وتعزيز دوره ضمن منظومة التنمية الزراعية كلاعب رئيس يطلع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشاد سموه خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، بدور الصندوق في تمويل القطاع الزراعي وتوفير حلول تمويلية تسهم بزيادة الاستثمارات في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وخلق فرص استثمارية لإتاحة فرص العمل للشباب السعودي المؤهل في التخصصات الزراعية والبيطرية مما يسهم بتمكين الفرص الوظيفية للشباب السعودي وفق مستهدفات رؤية 2030.

من جهته، عبر مدير عام صندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام، الذي يوليه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعه للمزارعين والمستثمرين.