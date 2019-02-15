شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 241 ألف «مصحف» في جمادى الأولى والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، ما مجموعه 240.989 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 205.600 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و16.865 نسخة من الأجزاء، و17.974 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و550 نسخة من الكتب الدينية. وأضاف التقرير إن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام 1405هـ، وحتى نهاية جمادى الأولى الماضي 1440هـ، وصل إلى 315.230.633 نسخة من مختلف الإصدارات.