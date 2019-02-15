شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ضد الحصبة في مستشفى العيون والان نبدء بالتفاصيل

تحت شعار «من أجلهم لنوقف الحصبة»، نفذ قسم التوعية الصحية بمستشفى مدينة العيون مؤخرا حملة توعوية عن مخاطر وأضرار الحصبة، وذلك بهدف تعريف الزوار والمراجعين عن الحصبة، التي تعتبر عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وينتشر بسببها الطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم، وتظهر أعراضها على شكل طفح جلدي مع حرارة، سعال، سيلان بالأنف، إحمرار بالعين، بقع بيضاء داخل الخدين، كما قد يؤدي المرض إلى مضاعفات منها التهاب بالدماغ، والتهاب بالرئة، التهاب بالأذن الوسطى، الإسهال.

كما تم تعريف المراجعين بطرق انتقال المرض، وهي الاتصال المباشر بالمصاب كالمصافحة، السعال والعطاس، ومخالطة شخص مصاب، وطرق الوقاية، التي تتمثل في محورين هما: أخذ اللقاح، وعزل المصاب.

يذكر أن لقاح الحصبة متوافر في جميع المراكز الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وهو آمن وهي الطريقة الوحيدة للوقاية من مرض الحصبة بجميع أنواعها الألمانية والنكاف، ويمكن إعطاؤه للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات حتى لو تم إعطاؤه قبل سنة كجرعة إضافية تنشيطية ولتعزيز الوقاية.