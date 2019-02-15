شكرا لقرائتكم خبر عن ديوانية المحامين في الشرقية تناقش تطوير المهنة والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت الديوانية التي شهدت حضورا لافتا من المحامين والمحاميات بالمنطقة بمقر الغرفة الرئيس، التزامات وحقوق المحامي وما يتوجب عليه من ممارسة المهنة بكل استقلال وحيادية والالتزامات المهنية والمسلكية.
وأكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة خالد بن عبد اللطيف الصالح على وجوب إيجاد ضوابط وقواعد لأعمال الحراسة القضائية على الشركات والتركات وضرورة وضع شروط في من يتم تعيينه سواء كان مصفيا للشركة أو التركة، وأهمها حصوله على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة.
وأشار الصالح إلى أن محاكم التنفيذ جزء من القضاء العام، ويتعين أن يمثل أطراف الخصومة فيها محامون مرخصون سواء كان في تنفيذ الأحكام القضائية أو في منازعات التنفيذ، وكل ما هو منصوص عليه في النظام من اختصاص قاضي التنفيذ.
وأثنى الصالح على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تنظيم المهنة وتسهيل عمل المحامي، والتأكيد على تطبيق نصوص وأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أمام كافة المحاكم.
كما تناولت ديوانية المحامين السبل الكفيلة لحماية المهنة ممن يزاول أعمال المحاماة دون ترخيص، وكذلك حث المحامين على التعاون وإسداء النصح فيما بينهم، والالتزام بنصوص وأحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنقية أجواء المهنة من الدخلاء عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر ديوانية المحامين في الشرقية تناقش تطوير المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.