شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف ساعة تطوعية في «صحة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
وبين الجلعود أن أهداف الحملات تنوعت بين رفع لمعنويات المرضى وتوصيل الخدمات بأفضل جودة إلى المرضى بمنازلهم لتسهيلها عليهم وضمان تلقيهم الخدمة العلاجية بالشكل الصحيح، ومبادرة أخرى لزيادة وعي أكبر شريحة ممكنة عن مخاطر الوجبات السريعة على المدى البعيد ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، ومبادرات لإيصال مفهوم التبرع بالأعضاء بالشكل الصحيح لأكبر شريحة ممكنة، ومبادرة لتشجيع الناس على الرياضة وعدم إهمالها وأهميتها للصحة العامة وأنها في متناول الجميع فقط أطلق العنان لنفسك واتجه خطوة لعالم صحي خال من الأمراض بخطوة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 90 ألف ساعة تطوعية في «صحة الشرقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.