شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف ساعة تطوعية في «صحة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود تنفيذ 90 ألف ساعة تطوعية في أكثر من 300 مبادرة تطوعية مختلفة، مضيفا: إنها تندرج تحت برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة بتنفيذ حملات على مستوى جميع المنشآت الصحية بالوزارة تهدف إلى نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها من خلال قيام كل من الكيانات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذها ويشترك فيها قيادات المنشأة والعاملون فيها.

وبين الجلعود أن أهداف الحملات تنوعت بين رفع لمعنويات المرضى وتوصيل الخدمات بأفضل جودة إلى المرضى بمنازلهم لتسهيلها عليهم وضمان تلقيهم الخدمة العلاجية بالشكل الصحيح، ومبادرة أخرى لزيادة وعي أكبر شريحة ممكنة عن مخاطر الوجبات السريعة على المدى البعيد ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، ومبادرات لإيصال مفهوم التبرع بالأعضاء بالشكل الصحيح لأكبر شريحة ممكنة، ومبادرة لتشجيع الناس على الرياضة وعدم إهمالها وأهميتها للصحة العامة وأنها في متناول الجميع فقط أطلق العنان لنفسك واتجه خطوة لعالم صحي خال من الأمراض بخطوة واحدة.